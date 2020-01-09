Сирия, 9 января. Четверо турецких солдат погибли при теракте в Хасаке. Два ракетных снаряда приземлились в «зеленой зоне» в иракском Багдаде поблизости от посольства США. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: в Алеппо и Идлибе обмениваются ударами с джихадистами «Тахрир аш-Шам»

Армия Турции и союзные силы: потеряли 4 бойцов, включая двух офицеров, в результате подрыва двух автомобильных бомб у Рас-аль-Айна на севере Хасаки.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила о ликвидации 69 военнослужащих САА на юге Идлиба.

Курдские вооруженные формирования: подозреваются в установке двух автомобильных бомб на севере Хасаки, открыли гуманитарный переход на западе провинции Дейр-эз-Зор.

Международная коалиция: в Хасаку направили конвой из 60 автомобилей к военной базе в районе города Камышлы, подозреваются в нападении на проиранские базы на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Провинция Алеппо

На юге провинции отряды Сирийской арабской армии (САА) в очередной раз столкнулись с отрядами джихадистов «Тахрир аш-Шам». Как сообщает новостное агентств Baladi News, военнослужащие открыли ночью огонь из тяжелой артиллерии по опорным пунктам исламистов в районе центра сельскохозяйственных исследований ИКАРДА, а также нанесли точечные удары по огневым точкам радикалов в районе поселка Хадер, как уточняет информагентство Halab Today.

Провинция Дейр-эз-Зор

Как передает новостное агентство Euphrates Post, в районе поселения Аль-Муджавида ВВС Сирии совершили маневры над районами дислокации сил проиранского ополчения, подконтрольного Корпусу Стражей Исламской революции и нанесли авиаудары по опорным пунктам ополчения. В настоящее время информации о жертвах авиаудара не поступало. Источник также сообщил, что неизвестная военная авиация была также замечена над городом Абу-Кемаль, где также базируются члены КСИР и ливанского ополчения «Хезболла». Напомним, что обострение американо-иранских отношений на Ближнем Востоке было спровоцировано авиаударом ВВС США, который был нанесен по аэропорту в иракской столице городе Багдад. Целью удара был конвой ополчения «Аль-Кудс» и иранского Корпуса Стражей Исламской революции, в результате которой погиб генерал Касем Сулеймани и замглавы Сил народной мобилизации Ирака Абу Махди аль-Мухандис. Тегеран в ответ на убийство генерала заявил о намерении отомстить США.

По данным портал Deir Ezzor на западе провинции сирийская армия обстреляла ракетными снарядами укрытия боевиков «Исламского государства»1 у поселения Вади аль-Диди и Хашма аль-Багаль.

Как передает РИА Новости, российские военнослужащие договорились с американской стороной об открытии пункта пропуска у поселка Сальхия. Несколько месяцев военнослужащие США держали его закрытым, из-за чего несколько десятков семей были заблокированы в восточной части провинции и не могли вернуться домой.

Провинция Идлиб

Подразделения Сирийской арабской армии (САА) дислоцированные на юге провинции ответили на провокации джихадистов «Тахрир аш-Шам» и вооруженной оппозиции в районе поселка Самак и Аль-Басра, открыв огонь по укреплениям боевиков. Радикалы накануне нанесли ракетные удары по опорным пунктам армии, воспользовавшись туманом. В результате боестолкновения в предместьях города Маарет-ан-Нуман сирийская армия потеряла несколько автомобилей, были ранены и убиты несколько боевиков, как передает агентство SANA. Также источник сообщил, что после это сирийская армия нанесла ответные удары из противотанковых ракетных установок по базам радикалов у города Серакиб.

Некий источник из числа членов «Тахрир аш-Шам» передал новостному агентству Aram Media, что по данным джихадистов в результате последних столкновений на юге провинции, джихадисты убили 69 военнослужащих САА, включая 8 офицеров. Еще 74 человека были ранены, однако, официальные СМИ не подтверждают данную информацию.

ВКС РФ совершили боевой вылет к окрестностям Маарет-ан-Нуман и нанесли точечные удары по опорным пунктам боевиков и складам боеприпасов с воздуха.

Провинция Хасака

Поступает новая информация о двух взрывах в районе города Рас-аль-Айн, сообщения о которых появились накануне. Как сообщает агентство Euphrates Post, в поселке Аль-Арбейн в окрестностях Рас-аль-Айна был взорван автомобиль, в котором находились турецкие военнослужащие. Как сообщает Министерство обороны Турции, в результате подрыва погибли четверо военнослужащих, включая двух офицеров. Вторая автомобильная бомба детонировала в поселке Аш-Шакрия, убив на месте двух мирных жителей. В установке бомб подозревают боевиков «Демократических сил Сирии» (SDF).

Более шестидесяти бронированных автомобилей и грузовиков международной коалиции прибыли из Ирака на американскую военную базу в районе города Камышлы, как передает медиаресурс SANA со ссылкой на местные источники.

Ирак

В «зеленой зоне» столицы Ирака городе Багдад приземлилось два ракетных снаряда. Как сообщает новостное агентство Reuters, предполагается что снаряды были выпушены в стороны американского посольства – оба приземлились в ста метрах от здания. Информации о жертвах среди мирного населения или членов дипмиссии США в Ираке не поступало. Как сообщает источник, пока ответственность за обстрел не взяла на себя ни одна из группировок. Подозревается, что ракеты были выпущены проиранским ополчением в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января в результате авиаудара ВВС США в аэропорту Багдада.

1 Организация запрещена на территории РФ.