Госдума рассмотрит законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Интернете

Москва, 9 января. Кабинет министров России внес в Госдуму законопроект о штрафах за пропаганду наркотиков в Сети.

Сообщается, что в соответствии с документом штрафы могут достигать 1,5 миллиона рублей.

В случае принятия законопроекта статья 6.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ будет дополнена информацией об ответственности за пропаганду в Интернете наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

Штрафы для граждан составят от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, должностных лиц — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей. Юридические лица могут быть оштрафованы на сумму в размере от 1 млн до 1,5 млн рублей. Кроме того, суд может приостановить деятельность юрлица на срок до 90 суток.

Ранее «Газета.ру» сообщала о том, что в 2020 году МВД России планирует создать специальные подразделения для борьбы с распространением наркотиков в Интернете. Об этом рассказал врио начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков министерства Кирилл Смуров. По словам полицейского, «соответствующие указания даны в подразделения на местах». Он также добавил, что могут быть приняты поправки в законодательство, предусматривающие ужесточение ответственности за пропаганду наркотиков в Интернете.