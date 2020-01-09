Четверо турецких военных погибли при взрыве заминированного авто в Сирии

Дамаск, 9 января. Четверо военнослужащих турецкой армии погибли при взрыве на северо-востоке Сирийской Арабской Республики. Об этом в четверг сообщило Минобороны Турции.

Согласно информации оборонного ведомства, в результате взрыва заминированного транспортного средства 8 января в ходе патрулирования дороги погибли четверо солдат.

В ноябре прошлого года сообщалось, что курдских террористов подозревают в организации взрыва в сирийском Африне.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что российская сторона направила дополнительные силы военной полиции для патрулирования на севере САР. В министерстве подчеркнули, что жителям Заевфратья оказывается вся необходимая медицинская и гуманитарная помощь, также в указанном районе идут работы по восстановлению инфраструктуры. Благодаря усилиям российских военных ситуацию в регионе удалось нормализовать, передавал НСН.

Напомним, 22 октября 2019 года президент РФ Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган по окончании шестичасовых переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы Сирии патрулируют 30-километровую зону безопасности у турецко-сирийской границы и содействуют отводу курдских бандформирований с этих территорий, сообщал «Царьград».