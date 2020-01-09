Политолог Бень назвал беспрецедентным давление США на «Турецкий поток»

Москва, 9 января. Власти США уже не скрывают истинной цели своих санкций, направленных против «Турецкого потока» и «Северного потока — 2». Об этом в четверг заявил политолог Евгений Бень.

По его словам, американцы с помощью санкций пытаются выдавить конкурента в лице России с европейского рынка газа.

«Усилия США по прессингу в каком-то смысле даже удивляют. США не стесняются оказывать беспрецедентное давление экономического характера для достижения своих целей. Открыто декларируется желание вытеснять конкурентов американского сжиженного газа», — заявил Бень, выступая в эфире радио Sputnik.

И все же, несмотря на все эти усилия, России удалось запустить «Турецкий поток», создав еще один маршрут поставок газа в Европу. Политолог подчеркнул, что открытие газопровода стало принципиальным успехом России.

Напомним, что в конце прошлого года президент США Дональд Трамп утвердил закон о государственной обороне на 2020 год, который предполагает введение санкций против компаний и лиц, участвующих в строительстве газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».

Немецкий бизнес уже раскритиковал действия американцев, назвав их вмешательством в европейскую газовую политику и недобросовестной конкуренцией. В Еврокомиссии выразили несогласие с любыми санкциями, направленными против европейских компаний, которые ведут легальный бизнес и никак не нарушают закон. Там также подчеркнули, что ЕС при согласовании «Северного потока — 2» добился прозрачности функционирования газопровода.