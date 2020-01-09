Посольство РФ подтвердило, что президент Эстонии отказалась от крымского вина

Таллин, 9 января. Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не приняла в подарок к своему 50-летию крымское вино. Информацию об этом подтвердило посольство России в Таллине.

Российские дипломаты сообщили, что представительство РФ отправило подарки в канцелярию Кальюлайд.

«Подарки были приняты, кроме бутылки вина из российского Крыма, которую нам вернули без каких-либо комментариев», — рассказали в посольстве.

Ранее об отказе эстонского лидера от крымского вина в Twitter сообщил член Совета Федерации Алексей Пушков.

«Видно, посчитала тонким троллингом. Помню, как-то посол одной из стран ЕС отказался от моего предложения даже пригубить крымское вино», — написал российский сенатор.

Керсти Кальюлайд родилась 30 декабря 1969 года в Тарту, в октябре 2016 года политик выиграла президентские выборы.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года в результате референдума, на котором более 90% крымчан одобрило такое решение. Эстония, как и большинство стран Евросоюза, признает украинскую юрисдикцию Крыма.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало о том, что внуки эстонского президента посещают русский детский сад. Об этом Кальюлайд заявила в субботу в интервью телеканалу ETV+. По ее словам, внуки должны с детства изучать минимум два языка, поскольку «семилетний ребенок, знающий один язык, считается неразумным расточительством».