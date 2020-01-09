Триполи, 9 января. Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара взяла под контроль район Абу Курайн и заняла позиции в 95 километрах от города Мисурата, захваченного террористами из так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

«Вооруженные силы находятся всего в 95 километрах», ― об этом говорится на странице Главного командования ЛНА в Facebook.

Ранее в четверг сообщалось, что ЛНА блокировала аэропорт Триполи с воздуха из-за переброски через него наемников из Турции. Официальный представитель ЛНА генерал Ахмед аль-Мисмари призвал все авиакомпании неукоснительно следовать этому запрету, чтобы не подвергать свои самолеты опасности.

Федеральное агентство новостей выяснило, что Турция отправляет в Мисурату и Триполи сирийских боевиков через порты Мерсина и Стамбула. При этом Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских террористов, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию.

С 2014 года ЛНА под командованием Халифы Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом. Так называемое «правительство» неоднократно уличали в связях с запрещенными в РФ организациями «Исламское государство»1, «Аль-Каида»1 и «Братья-мусульмане»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.