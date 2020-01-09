Сенатор Кутепов предложил оплачивать проезд волонтеров к месту ЧС из бюджета

Москва, 9 января. В Совете Федерации прорабатывают возможность сделать обязательной оплату проезда волонтерам, которые помогают устранять последствия чрезвычайных ситуаций. Об этом рассказал глава Комитета палаты регионов по экономической политике Андрей Кутепов.

Сенатор 9 января направит главе МЧС Евгению Зиничеву письмо с просьбой изложить позицию ведомства по этому вопросу и прислать необходимые статистические данные. Член Совфеда попросил сообщить, сколько волонтеров принимали участие в ликвидации последствий ЧС, на местах каких происшествий работали волонтеры и скольким из них оплатили проезд. Кутепов также предложил Зиничеву высказать позицию его ведомства касательно закрепления порядка, в соответствии с которым волонтерам обязательно будут оплачивать проезд к месту ЧС и обратно, в законе о благотворительной деятельности.

По словам сенатора, запрос на оплату проезда к месту чрезвычайной ситуации и обратно для волонтеров, которые помогают в устранении последствий ЧС, был озвучен во время поездок по регионам.

«Данный запрос возникает в связи с тем, что фактически желающих волонтеров больше, чем тех волонтеров, которые могут позволить себе оплатить проезд до места чрезвычайной ситуации и обратно самостоятельно», — передает слова сенатора Андрея Кутепова «Парламентская газета».

Напомним, в декабре 2019 года президент России Владимир Путин объявил об увеличении размера гранта на поддержку конкурса «Добровольцы России».