Американский ученый Шефер спрогнозировал взрыв двух звезд в 2083 году

Москва, 9 января. Ученый Брэдли Шефер из Университета штата Луизиана спрогнозировал столкновение двух звезд V Sagittae в созвездии Сагитта в 2083 году, которое вызовет взрыв и появление самой яркой звезды.

V Sagittae состоит из белого карлика и второй звезды, которая в четыре раза массивнее его. Эти два небесных тела вращаются вокруг друг друга, постепенно сближаясь. Во время вращения плазма вытягивается из звезды к белому карлику.

Шефер и его коллеги изучили снимки V Sagittae с 1890 года по настоящее время и пришли к выводу, что с тех пор пара звезд становится экспоненциально ярче. Смоделировав свечение, специалисты выяснили, что звезды сближаются, все быстрее и быстрее вращаясь друг вокруг друга.

По расчетам Шефера, звезды V Sagittae столкнутся друг с другом в 2083 году, произведя огромный взрыв. Об этом говорится в исследовании Шефера, которое он представил на заседании Американского астрономического общества на Гавайях, пишет Planet today.

«Судьба V Sagittae неизбежна. В течение последних недель они движутся по спирали навстречу друг другу и большая часть массы нормальной звезды будет поглощена белым карликом, после чего они сольются в одну огромную звезду», — заявил Шефер.

Ученые предполагают, что взрыв V Sagittae затмит все звезды на ночном небе. Пара звезд может затмить даже Сириус и стать такой же яркой, как и Венера. Предположительно, V Sagittae будет сохранять яркость в течение месяца, а затем начнет медленно угасать. Шефер отметил, что такого временного всплеска света не наблюдалось с 1604 года.

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