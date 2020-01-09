Атомную подлодку «Казань» передадут ВМФ РФ осенью 2020 года

Москва, 9 января. Атомную подлодку «Казань» планируют передать Военно-морскому флоту России в сентябре-октябре 2020 года, рассказал глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

«Сентябрь-октябрь», — сказал он журналистам в ответ на соответствующий вопрос.

В конце декабря появилась информация, что первая серийная модернизированная атомная подводная лодка (АПЛ) проекта 885М («Ясень-М») под названием «Новосибирск» была спущена на воду в Северодвинске.

«Казань», «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск» — это многоцелевые атомные субмарины. Они строятся по усовершенствованному проекту «Ясень-М» (885М). Субмарины имеют водоизмещение 13800 тонн, они способны погружаться на глубину 520 метров. На вооружении АПЛ находятся мины, торпеды 533 мм и крылатые ракеты «Калибр» и «Оникс».

Военный аналитик, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал о характеристиках первой серийной подлодки проекта «Ясень-М».