Москва подготовила план приватизации госимущества до 2022 года

Москва, 9 января. Правительство России утвердило план по приватизации государственного имущества до 2022 года.

«Документ рассмотрен и одобрен на заседании правительства Российской Федерации 25 декабря 2019 года», — говорится в официальном сообщении.

Кабмин намерен продать акции 186 акционерных обществ и 86 унитарных предприятий. Эти меры позволят пополнить бюджет на 3,6 млрд рублей ежегодно.

В частности, государство намерено прекратить участие в уставном капитале «Алмазювелирэкспорта», а также сократить долю в уставном капитале «Росспиртпрома», ВТБ и «Кизлярского коньячного завода».

Александр Разуваев, руководитель информационно-аналитического центра «Альпари» (ИАЦ «Альпари»), комментируя прогнозный план, отметил, что сокращение государственного участия в ряде крупнейших предприятий положительно скажется на экономическом развитии. Он также призвал российские власти продать все ценные бумаги до отметки «50% плюс одна акция», включая акции «Газпрома» и «Газпромнефти». А деньги, вырученные с приватизации, экономист советует вложить в создание «подушки безопасности» на случай новых американских санкций.

Разуваев полагает, что запланированная правительством приватизация будет средней по своим масштабам. Он добавил, что нет ничего страшного, если часть акций приобретут иностранные компании, ведь в стратегически важных для государства предприятиях его доля участия не окажется ниже уровня «50% плюс одна акция». Таким образом, Москве удастся сохранить контроль над ключевыми компаниями страны.