Украинские эксперты прибыли в Тегеран для изучения обстоятельств катастрофы Boeing

Тегеран, 9 января. Украинские эксперты прибыли в Тегеран для изучения обстоятельств крушения пассажирского самолета Boeing 737-800 «Международных авиалиний Украины». Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Отмечается, что борт со специалистами прибыл в столицу Ирана в 04.30 по московскому времени 9 января. Эксперты уже приступили к исследованию обстоятельств катастрофы.

«Экспертная группа срочно приступила к изучению обстоятельств авиакатастрофы Boeing 737 рейса PS 752», — говорится в сообщении.

По словам секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, о результатах работы экспертов общество будет оперативно проинформировано.

«Была сформирована группа из представителей высокого уровня, которая сейчас отправляется в Тегеран. В нее вошли представители 12 ведущих учреждений. Всего в состав группы вошли 45 человек, и они отправятся в Тегеран, чтобы сделать все необходимое, что должно сделать наше государство», — сообщал Данилов ранее.

Напомним, самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана 8 января. На борту находились 176 человек: 167 пассажиров и девять членов экипажа. Выживших в результате крушения самолета нет. Президент Украины Владимир Зеленский объявил 9 января днем траура в стране.

Ранее сообщалось, что, по первоначальной информации расследования, проводимого Организацией гражданской авиации Ирана, самолет загорелся в небе. В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

Как передают «Известия», глава Национального авиационного управления Ирана Али Абедзаде рассказал, что после набора высоты в восемь тысяч футов (около 2,4 километра) самолет пропал с радаров. При этом до этого никаких сообщений от пилота о необычных обстоятельствах не поступало.