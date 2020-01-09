Сенатор Джабаров уверен, что «Северный поток — 2» будет достроен

Москва, 9 января. Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров отметил важность российского проекта газопровода «Северный поток — 2». Он напомнил про открытый накануне президентами РФ и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом «Турецкий поток».

«То, как вчера был блестяще открыт «Турецкий поток», свидетельствует о том, что Россия — надежный партнер и гарантированно будет поставлять газ в Европу. «Северный поток — 2» не менее амбициозный и важный проект», — подчеркнул Джабаров.

Он выразил уверенность в том, что проект будет достроен, невзирая на все перипетии и проблемы, которые создают Москве. Сенатор обратил внимание на то, что завершение возведения российского проекта гарантирует «европейцам поставку газа на десятилетия вперед», сообщает RT.

Ранее «Известия» сообщили, что «Северный поток — 2» введут в эксплуатацию в наступившем году вне зависимости от того, вернется ли к проекту швейцарская фирма-трубоукладчик Allseas.

В конце прошлого года глава МИД России Сергей Лавров заявил о том, что российский ответ на американские санкции против «Северного потока — 2» обязательно последует. Помимо этого, сообщал «Царьград», руководитель дипломатического ведомства назвал ситуацию с новыми американскими ограничениями «трудно понимаемой». Он также предположил, что такой шаг американцев может отразиться на двусторонних отношениях, отмечал Infox.ru.

Хозяин Белого дома Дональд Трамп в конце 2019 года подписал законопроект об оборонном бюджете на следующий год. Документ обязывает Вашингтон ввести санкции против газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток».