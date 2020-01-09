Новогоднее обращение Путина стало самой рейтинговой телетрансляцией 2019 года



Москва, 9 января. Прямая трансляция новогоднего поздравления президента РФ Владимира Путина получила самый высокий рейтинг по «телесмотрению» в новогоднюю ночь. Причем показ обращения к соотечественникам лидера государства по Первому каналу заметно обошел главного конкурента — «Россию 1».

Как стало известно Федеральному агентству новостей, компания Mediascope составила рейтинговые данные по программам, которые стали лидерами как новогодней ночи, так и всего предыдущего года в целом (с уточненными данными).

Выяснилось, что 2020-й львиная доля российских телезрителей встретила с Первым каналом, обеспечив ему уверенное преимущество по итогам 31 декабря. Кроме новогоднего обращения Путина, в топ-5 попали еще три передачи, включая обе части «Новогодней ночи на Первом». Ну, а самым популярным фильмом оказалась знаменитая комедия Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию».

Программы-лидеры 31 декабря и новогодней ночи:

В исследовании Mediascope под названием TV Index приняли участие россияне в возрасте от четырех лет из населенных пунктов с населением от 100 тысяч жителей (с 1 августа 2019 года — включая домашний и дачный просмотр) за 31 декабря 2019-го.

Как известно, ежегодно наибольшая зрительская телеаудитория приходится на два праздничных дня — 31 декабря и 9 мая. Поэтому не удивительно, что они традиционно широко представлены в итоговом списке самых популярных программ 2019 года.

Самым рейтинговым эфирным событием года стало «Новогоднее обращение президента на Первом» (15,34) и на «России 1» (10,34). Первую тройку замкнул военный парад 9 мая в эфире того же Первого канала.

Ранее появилась информация о том, какие программы были самыми «смотрибельными» в 2019 году, но без учета трансляций 31 декабря и в новогоднюю ночь.