МИД Китая заявил о схожем с Москвой взгляде на ближневосточную проблему

Пекин, 9 января. Китай и Россия плотно взаимодействуют по вопросам урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Об этом сообщил официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан.

По словам дипломата, Пекин тесно взаимодействует со всеми сторонами, в том числе с Россией. Он также рассказал о телефонном разговоре между главами МИД России и Китая Сергеем Лавровым и Ван И.

«Обе стороны обменялись мнениями относительно сотрудничества, в том числе и в рамках Совета Безопасности ООН. Китай и Россия — стратегические партнеры и постоянные члены Совета Безопасности ООН, мы имеем очень схожие позиции и взгляды», — отметил Гэн Шуан.

Он добавил, что сотрудничество Пекина и Москвы «вносит позитивную энергию в меняющийся геополитический ландшафт».

«Китай остается готовым к тесной координации с Россией для поддержания международного права и региональной стабильности», — подчеркнул дипломат.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после убийства генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани, произошедшего в ночь на 3 января вблизи аэропорта Багдада. Ответственность за ракетный удар, повлекший гибель военачальника, подтвердили США.

8 января Иран в качестве ответного шага атаковал объекты США в Ираке.