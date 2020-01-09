Заблудившийся на Чукотке оленевод выжил в тундре без еды 16 дней

Москва, 9 января. Поисковикам удалось найти живым оленевода, который заблудился в тундре. Об этом рассказал представитель администрации городского округа Эгвекинот.

По его словам, большую часть времени мужчина провел без еды в заброшенной избушке. 27-летний житель Чукотки пропал в декабре 2019 года. Он выехал в село Рыркайпий и сбился с дороги. Пропавшего нашли в 200 километрах от места назначения.

По данным «Интерфакса», он был истощен. Как передает телеканал «360», оленевод уточнил, что топил печь подручными материалами. Как пишет «Царьград», выживать оленеводу пришлось в 30-градусные морозы, которые пришли на Чукотку. Мужчине провели медицинский осмотр. Его доставят домой.

Ранее водитель спас трехлетнего ребенка, который заблудился в тайге в Хабаровском крае.

Мальчик вместе с отцом поехали на реку, чтобы разведать место для будущей рыбалки, однако лед оказался некрепким, и снегоход провалился в воду. Мужчина успел крикнуть сыну, чтобы тот вернулся в магазин, где работала его мать, прежде чем утонул.

Мальчик начал идти обратно, используя следы от снегохода как ориентир, однако быстро заплутал в тайге. Преодолев три километра в темноте на тридцатиградусном морозе, он в конечном итоге смог выйти на трассу, где его подобрал проезжающий мимо водитель.

Напомним, RT писал, что пропавший в лесу в Омской области трехлетний мальчик был обнаружен живым. Ребенка нашел профессиональный поисковик из Москвы.