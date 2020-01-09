Ученые назвали главные причины ожирения

Москва, 9 января. Образ жизни человека влияет на развитие ожирения больше, чем генетическая предрасположенность. К такому выводу пришли сотрудники Мичиганского университета и исследовательского центра при госпитале Массачусетса. Соответствующий научный материал опубликован в JAMA Cardiology.

Эксперты проанализировали данные 2,5 тыс. американцев, которые в течение 25 лет участвовали в исследовании, связанном с причинами развития сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые измеряли индекс массы тела и оценивали риск развития ожирения на основе ДНК.

Они пришли к выводу, что риск появления ожирения на 80% определяют факторы окружающей среды, в том числе социальные. Генетические факторы влияют на ожирение лишь на 13,6%. В список исключений вошли люди с редкими наследственными заболеваниями.

Ранее ученые Университета Флиндерса в Австралии выяснили, что лишний вес в некоторых случаях может помочь в борьбе с раком. Эксперты проанализировали результаты клинических испытаний препарата «Атезолизумаб», которое применяется в лечении немелкоклеточного рака легких. Так, ученым удалось выяснить, что средний и высокий индекс массы тела способствует лучшей чувствительности пациентов к терапии.