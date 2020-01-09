Немецкие врачи назвали шесть главных «врагов» иммунитета

Берлин, 9 января. Немецкие доктора назвали шесть привычек человека, которые непосредственно влияют на состояние его иммунитета. Об этом сообщает портал Focus.de.

По словам немецких врачей, самый главный враг человека — курение. Как объясняют эксперты, табачный дым негативно влияет на реснички, расположенные в бронхах, которые должны удалять из легких токсины.

Во-вторых, немецкие медики напомнили о вреде алкоголя, который снижает способность противостоять вредным микроорганизмам. Так, они советуют минимизировать потребление спиртного.

Третий враг иммунитета, по словам врачей, — привычка ходить босиком. Когда ноги переохлаждаются, кровь плохо циркулирует, пишет «Царьград».

Кроме того, медики напомнили о плохой привычке поздно ложиться спать, поскольку недостаток сна плохо отражается на всем организме.

Пятым и шестым врагами иммунной системы считаются нежелание бороться с постоянным стрессом и употребление нездоровой пищи.

Врачи настоятельно рекомендуют помнить об этих шести «врагах», чтобы иммунная система не истощалась.