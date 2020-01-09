Суд в Улан-Удэ оставил на свободе обвиняемого в смертельном ДТП

Улан-Удэ, 9 января. Суд оставил на свободе Галуста Пилосяна, обвиняемого в ДТП, в котором погибла 17-летняя девушка. Об этом сообщает следственное управление СК по республике.

По информации ведомства, в воскресенье вечером обвиняемый возвращался с рыбалки в Улан-Удэ. Возле села Батурино Прибайкальского района мужчина, управляя Toyota Land Cruiser Prado, на большой скорости сбил 17-летнюю девушку, которая переходила дорогу. Девушка скончалась от полученных травм, а водитель скрылся с места происшествия. Через несколько часов Пилосян сам явился в полицию.

СК сообщил, что обвиняемый сознался в совершении наезда на пешехода. Медицинское освидетельствование подтвердило, что он был в трезвом состоянии.

По факту инцидента ведомство возбудило уголовное дело о нарушении ПДД, повлекшем смерть человека, и оставлении места происшествия.

«Суд ходатайство следствия о заключении обвиняемого под стражу не удовлетворил», — пояснили в СК.

Ранее «Газета.ру» сообщала о смертельном ДТП со скорой в Омске. В ночь на 9 января в районе Ленинградского моста водитель легкового автомобиля допустил столкновение с машиной скорой помощи. В результате инцидента на месте скончалась женщина, находившаяся в скорой. Кроме того, травмы получили два фельдшера, врач и водители двух транспортных средств.