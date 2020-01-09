Малышева объявила о победе над раком

Москва, 9 января. Известная телеведущая Елена Малышева заявила, что смогла предотвратить развитие рака толстого кишечника, вовремя удалив три предраковых полипа. Врач посоветовала время от времени делать гастро- и колоноскопию, чтобы выявить развитие опасной болезни на ранней стадии.

«В последний раз я делала гастроскопию полгода назад. Там у меня были найдены эрозии в пищеводе и в желудке. Сегодня считается, что эрозия, язва, рак — это стадии одной болезни. Поэтому очень важно лечить именно первую стадию. Тогда не будет последней!» — пишет она в Instagram.

Последнее исследование показало, что все эрозии Малышевой зажили. Телеведущая призвала россиян не экономить на врачах, поскольку здоровье — это самое ценное, что есть у человека.

Ранее сообщалось о смерти хирурга-онколога Андрея Павленко, который не смог предотвратить развитие рака. Комментируя ситуацию, Малышева заявила, что болезнь носит генетический характер, однако при этом «очень хорошо» лечится в ряде случаев. Около 30% пациентов все же выживают при условии активного лечения. Однако в случае доктора Павленко рак оказался сильнее, чем медицина.

Павленко скончался 5 января в Петербурге. Перед смертью врач записал видеообращение, в котором призвал всех, у кого диагностировано онкологическое заболевание, не опускать руки. По словам хирурга, шансы на излечение есть практически всегда, ему просто «не повезло». 6 января Спасо-Преображенском соборе состоялось прощание с Павленко.