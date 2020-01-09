Москва, 9 января. Российская компания «Яндекс» может запустить собственного виртуального мобильного оператора. Об этом пишет издание «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке.

Предполагается, что собственный виртуальный оператор (MVNO) будет работать на базе сети Tele2, при этом, как отмечает газета, у абонентов будет возможность переключаться между операторами. Источник сообщил, что пользователи получат безлимитный доступ к музыке и кино на сервисах компании. Как отмечает «Газета.ru», тарифы будут интегрированы с подпиской «Яндекс.Плюс».

«Яндекс» в настоящее время ведет переговоры с некоторыми операторами, однако конкретных договоренностей достигнуто не было, отмечает «Коммерсантъ». В самой компании информацию о возможном запуске MVNO опровергли.