Минобороны России в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»

Москва, 9 января. Министерство обороны Российской Федерации в наступившем году получит полсотни новейших пистолетных комплексов «Удав». Об этом рассказали в четверг журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций ведомства.

Так отмечается, что в этом году рамках исполнения государственного оборонного заказа предприятие оборонно-промышленного комплекса (ОПК) передаст военному ведомству 50 новейших пистолетов.

Новый 9-мм самозарядный пистолет благополучно прошел тестовые испытания и завершил опытную войсковую эксплуатацию, которая стартовала весной прошлого года.

Пистолет продемонстрировал стабильную работу и высокие баллистические качества в различных условиях, в том числе в сложных метеоусловиях, к примеру, при 50-градусных морозах и 70-градусной жаре, сообщает РИА Новости.

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