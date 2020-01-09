Москва, 9 января. Адаптироваться к привычному режиму работы после праздников здоровому человеку можно в течение одного дня, заявили специалисты.

Врачи дали рекомендации, как вернуться в рабочий режим после праздников. По словам врача-терапевта Людмилы Лапы, для этого с утра следует принять теплый душ, выпить зеленый чай с кусочком шоколада, тепло одеться и пройтись пешком до работы. Она посоветовала в первый рабочий день после праздников не перегружать себя и отложить важные дела на потом.

Как пишет РИА Новости, специалист посоветовала россиянам одеваться теплее, так как погода на улице непредсказуемая. Она напомнила, что в январе многие люди возвращаются из отпусков, проведенных за границей, и могут привезти инфекции. Лапа также рекомендовала внимательнее относиться к питанию. По ее словам, в первый рабочий день лучше порадовать себя чем-нибудь вкусным.

Психолог Илья Шабшин добавил, что после отдыха не нужно перегружать себя работой. Следует также отказаться от ответственных и серьезных переговоров.

Ранее психологи рассказали, как побороть послеродовую депрессию. Примерно каждая пятая женщина становится жертвой послеродовой депрессии (ПРД). Механизм развития такого явления специалистам пока не известен, но медики знают, что именно приводит к развитию ПРД.

По мнению психологов, причинами развития депрессии могут быть психические расстройства, которые наблюдались до родов, одиночество, финансовые проблемы, сложности в отношениях с партнером и другие.

Как отмечают эксперты, на наличие депрессии указывают такие факторы, как отсутствие материнского инстинкта по отношению к новорожденному ребенку, опустошенность, желание плакать, раздражительность и агрессивность, а также бессонница и потеря аппетита. Наличие хотя бы трех симптомов из указанных — повод обратиться к специалисту.