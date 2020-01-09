Елизавета II опечалена решением принца Гарри и Меган Маркл отказаться от привилегий

Лондон, 9 января. Решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевских привилегий спровоцировало скандал в королевской семье. Об этом пишет британский таблоид The Sun со ссылкой на свой источник в Букингемском дворце.

«Королева Елизавета II глубоко опечалена. Принц Уэльский Чарльз и герцог Кембриджский Уильям испытывают ярость», — следует из сообщения издания.

Согласно информации газеты, решение герцога и герцогини Сассекских не было ни с кем согласовано и к тому же идет вразрез с протоколом. По словам источника, такое заявление является своего рода «объявлением войны семье».

В Букингемском дворце официально заявили, что о решении Гарри и Меган снять с себя королевские полномочия были в курсе, а обсуждение соответствующего вопроса в настоящее время идет.

«Мы понимаем их желание использовать другой подход, однако это непростой вопрос», — говорится в заявлении.

Напомним, принц Гарри и герцогиня Сассекская Меган Маркл в среду, 8 января, приняли совместное решение о сложении с себя полномочий членов королевской семьи. По их словам, они планируют намного больше времени проводить за океаном — в Северной Америке. Кроме того, они объяснили, что достаточно долго над этим думали.