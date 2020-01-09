Двое мужчин пострадали на горнолыжном склоне возле Читы

Чита, 9 января. Два человека получили травмы во время катания на горнолыжном склоне спортивно-оздоровительного комплекса «Высокогорье» в пригороде Читы. Об этом проинформировали в пресс-службе Министерства здравоохранения Забайкальского края.

Двое мужчин были незамедлительно госпитализированы в городскую клиническую больницу №1 в Чите. Один из пострадавших получил серьезные травмы, в настоящее время он находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Второй помещен в травматологическое отделение, его состояние также оценивают как тяжелое», — сообщили в пресс-службе.

По предварительным данным, причина инцидента — техническая неисправность подъемника. В администрации спортивно-оздоровительного комплекса пояснили, что поломок после проверки обнаружено не было. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося.