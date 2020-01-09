Поклонская заявила о безнаказанности США за убийство Сулеймани

Москва, 9 января. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская заявила, что США никак не будут наказаны за конфликт с Ираном.

По словам парламентария, «они могут себе это позволить».

«Какое наказание ждет Вашингтон за теракт? Удивитесь: никакого. Они безнаказанно могут убить военноначальника — одного из самых ярых борцов с ИГИЛ»1, — написала политик в своем Instagram.

Она также отметила, что убийство генерала Корпуса стражей Исламской революции Ирана Касема Сулеймани является терактом.

«Просто у них припасена ядерная дубина, которой они размахивают у всех перед носом», — уверена Поклонская.

Напомним, Касем Сулеймани был убит в ночь на 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом, нанесенным ВВС США. Официальный Вашингтон уже подтвердил свою ответственность за убийство иранского генерала.

1 Организация запрещена на территории РФ.