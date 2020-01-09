ГОСТ для жевательного табака появился в России

Москва, 9 января. ГОСТ для жевательного табака вступил в силу с 1 января 2020 года в России. В документе перечислены ингредиенты, которые могут входить в состав жевательного табака. Это табачное сырье, глицерин, пропиленгликоль, пищевая соль и натрий двууглекислый.

Как пишет RT, в нормативном акте прописаны основные требования к содержанию и упаковке этого табачного изделия. Так, на упаковке продукта должно быть написано «18+» и «Это табачное изделие вредит вашему здоровью». Кроме того, производитель обязан дать информацию об изготовителе и составе.

Как уточнили в Всероссийском НИИ табака, махорки и табачных изделий, одна из целей принятия документа — отличать жевательный табак от снюса. Это табачное изделие похоже на жевательный табак по упаковке и способу употребления, который запрещен к продаже в России.

Напомним, с 1 января в России увеличиваются ставки акциза на сигареты и другие виды табачных изделий. Косвенный налог для производителей увеличился в среднем на 100–200 рублей.

С 1 января 2020 года ставка на сигареты и папиросы поднята с 890 рублей за одну тысячу штук до 1 966 рублей. К тому же к данному акцизу прибавляется 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из максимальной розничной цены.

Розничная ставка на сигариллы, биди и другие табачные изделия повышена до 3 055 рублей за тысячу штук. Налог на одну сигару повышен с 207 до 215 рублей, а на трубочный, нюхательный, жевательный и иной табак с 3 050 рублей до 3 172 рублей за один килограмм.

Больше всего высился акциз на табак, предназначенный для потребления путем систем нагревания. Косвенный налог на него увеличился с 5 808 рублей до 6 040 рублей за один килограмм.