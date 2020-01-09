В Тегеране сообщили, что потерпевший крушение Boeing-737 загорелся в небе

Тегеран, 9 января. Потерпевший крушение под Тегераном самолет Boeing-737 «Международных авиалиний Украины» (МАУ) загорелся еще до того, как столкнулся с землей. Это отмечается в первоначальном расследовании авиакатастрофы, проводимом Организацией гражданской авиации Ирана и представленном в четверг информационным агентством Tasnim.

«Самолет загорелся в небе. Согласно сообщениям очевидцев, огонь был виден на самолете и распространялся по его фюзеляжу», — передает издание.

В отчете также указано, что «после столкновения с землей произошел взрыв».

Украинский Boeing-737 развернулся после обнаружения технической неисправности и возвращался в воздушную гавань вылета, отмечается в опубликованном расследовании.

«Траектория лайнера, который первоначально направлялся на запад из аэропорта, свидетельствует о том, что после появления технической проблемы он развернулся», — следует из отчета.

Согласно документу, от экипажа воздушного судна «не поступало никакого сообщения о необычных обстоятельствах полета».

Самолет МАУ с 167 пассажирами на борту потерпел крушение рано утром 8 января. По предварительным данным, причина трагедии — техническая неисправность. В результате катастрофы никто не выжил.