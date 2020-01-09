Праздники и выходные подарят россиянам в 2020 году восемь коротких рабочих недель

Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) в первый рабочий день после новогодних каникул напоминает, что в 2020 году для россиян предусмотрено несколько сокращенных рабочих недель. Всего таких недель будет восемь, это связано с государственными праздниками и переносами нерабочих дней, выпавших в 2020 году на субботы и воскресенья.

Короткие недели россиянам подарят семь из двенадцати месяцев: это январь, февраль, март, апрель, май (дважды), июнь и ноябрь, напоминает инфографика Федерального агентства новостей.

Всего в 2020 году в России, согласно производственному календарю, предусмотрено 14 нерабочих праздничных дней. А, благодаря переносам праздничных дней, количество выходных достигнет 26, что сравнимо с дополнительным отпуском.

Итак, в 2020 году в России предусмотрены следующие официальные выходные:

— 1—8 января — новогодние каникулы; — 7 января — Рождество; — 23 февраля — День защитника Отечества; — 8 марта — Международный женский день; — 1 мая — Праздник весны и труда; — 9 мая — День Победы; — 12 июня — День России; — 4 ноября — День народного единства.

Согласно закону, если праздник выпадает на субботу или воскресенье, выходной переносится на следующий рабочий день, либо перенос осуществляется на другое время, согласно решению правительства РФ. Таким образом, в 2020 году из-за совпадения с выходными 4 и 5 января перенесены на 4 и 5 мая; с 23 февраля — на 24 февраля, с 8 марта — на 9 марта, с 9 мая — на 11 мая. Следовательно, в 2020 году, не считая завершившихся новогодних каникул, нерабочими являются 22—24 февраля; 7—9 марта; 1—5 и 9— 11 мая; 12—14 июня; а также 4 ноября.

Как мы будет отдыхать в новогодние каникулы следующего, уже 2021 года, и будет ли 31 декабря 2020 года (которое приходится на четверг) объявлено официальным выходным, станет известно позже из решения правительства РФ, которое учтет предложения Минтруда.

Напомним, россияне в дополнение к законному отпуску по договоренности с работодателем могут организовывать себе дополнительные каникулы, приуроченные к праздникам. Для этого граждане могут оформить часть отпуска с 6 по 8 мая, что обеспечит 12-дневные майские каникулы. Кроме того, каникулы можно организовать себе, взяв часть отпуска перед трехдневными выходными в феврале и марте, а также после Дня России в июне.