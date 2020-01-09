Аббас Джума назвал обстрел военной базы США в Ираке ожидаемым и симметричным ответом Ирана

Москва, 9 января. Атака американской военной базы в Ираке является ожидаемым и симметричным ответом Ирана на агрессию США. Об этом заявил специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума в беседе с ИА «Новороссия».

Он подчеркнул, что если бы Иран не ответил, что имидж страны был бы испорчен. Аббас Джума назвал ответ Тегерана адекватным и в меру жестким. По словам собеседника издания, ситуация на Ближнем Востоке, действительно, сложная, так как «мир на пороге новой войны».

«Произойдет она или нет — это зависит от целого ряда факторов. Основное — это, конечно же, реакция Соединенных Штатов Америки на ответ Ирана, который последовал в ночь с 7 на 8 января. Это действительно ответ, а не террористический акт, как многие пишут в социальных сетях», — подчеркнул Джума, заметив, что атака Ирана — не акт агрессии, а самозащита и оборона.

Специальный корреспондент ФАН заметил, что американский президент Дональд Трамп провокацией в Ираке загнал себя в очень сложное положение, поэтому назвать действия американцев выверенными очень сложно. Аббас Джума напомнил, что в 2020 году в США пройдут выборы президента, однако говорить о том, что действиями на Ближнем Востоке глава Белого дома прибавил себе очков, не стоит.

«Позиция США не едина. Мы видим, как раскололись американское общество и истеблишмент. Это было продемонстрировано и после убийства Сулеймани», — сказал Аббас Джума.

Он объяснил, что Дональд Трамп хотел «переключить внимание с импичмента на этот кейс и повысить уровень популярности перед выборами».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после убийства главы спецподразделения Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касема Сулеймани. Проведение операции одобрил лично президент США Дональд Трамп без согласования с Конгрессом и властями Ирака. Через несколько дней Корпус стражей Исламской революции атаковал американские военные базы в Ираке, около 80 военных США погибли. Тегеран заявил, что это стало ответом на убийство иранского генерала Сулеймани.

В обращении к нации, которое прозвучало в среду, американский президент Дональд Трамп в качестве оправдания за убийство иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что тот якобы ответственен за смерти тысячи американских военнослужащих. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф отметил, что ракетные удары Корпуса стражей Исламской революции по военным базам США в Ираке являются мерами самообороны. Об этом пишет «Газета.ru».