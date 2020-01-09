В США считают, что Иран специально выверял удары для минимизации ущерба

Вашингтон, 9 января. Власти США считают, что Иран специально выверял ракетные удары по американским объектам в Ираке, чтобы пострадало как можно меньше военнослужащих. Об этом сообщило издание The Washington Post со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Власти США еще днем во вторник 7 января знали перечень объектов, по которым Иран собирается нанести удар, однако по каким конкретно, известно не было», — передает издание слова источника в администрации США.

Ранее, пытаясь вновь оправдать убийство генерала Касема Сулеймани, внешнеполитическое ведомство США заявило, что до недавнего авиационного удара по базе «Айн-аль-Асад», где дислоцирован американский военный контингент, Иран якобы уже несколько раз атаковал позиции армии США.

Ранее американский канал CNN со ссылкой на дипломатический источник сообщил, что Ирак заранее предупредил Вашингтон о том, какие именно базы будут атакованы, получив соответствующую информацию от иранской стороны.