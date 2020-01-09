В провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии открыли гуманитарный коридор

Дамаск, 9 января. Российские военнослужащие договорились с курдской администрацией об открытии пункта пропуска Сальхиях в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии.

Как рассказал начальник российского Центра по примирению враждующих сторон Сергей Жмурин, несколько месяцев американские военные держали его закрытым. Из-за этого несколько десятков семей были заблокированы в восточной части указанной провинции и не могли вернуться в ее главный город — Дейр-эз-Зор.

«Они хотят вернуться в свои дома, отремонтировать их, растить детей, заниматься сельским хозяйством. Открытие этого гуманитарного коридора как раз решит все эти проблемы, и люди вернутся к мирной жизни», — подчеркнул он.

Напомним, 9 октября Анкара объявила о начале антитеррористической операции «Источник мира», которая направлена против бандформирований курдов и террористов группировки «Исламское государство»1 (запрещена на территории РФ). Турция поставила перед собой цель создать зону безопасности в районе сирийско-турецкой границы. Эти территории ранее были оккупированы курдскими радикалами, которые притесняли местное население и привлекали в свои ряды членов ИГ1.

22 октября лидеры России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на переговорах в Сочи приняли совместный меморандум, который ознаменовал окончание операции «Источник мира». С 23 октября на сирийскую сторону границы были введены силы российской военной полиции и сирийские пограничники для вывода курдских незаконных вооруженных формирований. Впоследствии российские, сирийские и турецкие войска начали совместное патрулирование установленной зоны безопасности, передавала «Газета.ру».

1 Организация запрещена на территории РФ.