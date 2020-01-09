Церемония вручения премии «Оскар» вновь пройдет без ведущего

Нью-Йорк, 9 января. Церемония вручения премии американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» в 2020 году пройдет без ведущего. Соответствующее сообщение опубликовано в официальном аккаунте кинопремии в микроблоге в Twitter.

В нем говорится, что в программу будут включены «выступления звезд и сюрпризы». При этом информации о ведущем нет, точнее, его обозначение заключено в красный круг, перечеркнутый красной линией. Член руководства телекомпании ABC Кэри Берк подтвердила, что, действительно, в этом году ведущего не будет.

«Позвольте мне вместе с академией подтвердить сейчас, что в этом году снова не будет привычного ведущего», — цитирует ее слова журнал The Hollywood Reporter.

К настоящему моменту официального заявления, опубликованного на сайте «Оскара», нет. Отметим, впервые церемония прошла без ведущего в 2019 году. Тогда известный актер Кевин Харт принял решение отказаться от роли ведущего после обвинений в гомофобии.

Пару дней назад в городе Беверли-Хиллз (штат Калифорния) прошла церемония вручения 77-й кинопремии «Золотой глобус», которая является второй по престижности в США после «Оскара». В этом году лауреаты объявлены в 25 различных категориях. Так, кинонаграду «Золотой глобус» в номинации «Лучший режиссер» получил английский продюсер и драматург Сэм Мендес за военный фильм «1917».