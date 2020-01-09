В ГИБДД рассказали об изменениях в экзаменах на права

Москва, 9 января. Госавтоинспекция объявила о предстоящих изменениях в правилах сдачи экзаменов на водительские права. Так, из практической части вычеркнут этап «площадка». Помимо этого, в ГИБДД приняли решение отказаться от балльной системы оценки.

Руководитель отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков рассказал журналистам, что вместо «площадки» некоторые фазы экзаменационной части будут проводить на дорогах с не очень сильным движением для предотвращения ДТП.

«Кандидаты в водители будут проверяться на территориях, которые являются закрытыми для движения других транспортных средств, или на участке дороги с малоинтенсивным движением — на тех же стоянках возле торговых комплексов», — объяснил Гиляков.

Однако при этом новички будут демонстрировать умение параллельной парковки, разворота в ограниченном пространстве и заезда в бокс на закрытых территориях. Уточняется, что экзаменационные маршруты заблаговременно не будут раскрываться, сообщает ТАСС.

Помимо этого, как ожидается, будет расширена теоретическая часть, в которую включат вопросы по медицине и психологии. Также изменится и сама процедура сдачи этой части экзамена и установленное на него время.

Ожидается, что изменения вступят в силу 1 октября этого года.