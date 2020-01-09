Москва, 9 января. Ученые Института органической химии имени Н. Д. Зелинского РАН работают над созданием первой российской вакцины против гемофильной инфекции. Об этом рассказал заведующий лабораторией химии гликоконъюгатов Николай Нифантьев.

По его словам, данная инфекция считается основной причиной развития бактериального менингита у детей. Как пишет газета «Известия», российская вакцина против инфекции должна стать дешевле и эффективнее западных аналогов. Ожидается, что препарат будет превосходить по безопасности имеющиеся на рынке лекарства.

Как объяснил ученый, исследователи разработали синтетическую углеводную вакцину и синтезировали подходящий иммуноген. В России разрабатывают собственную вакцину от менингита.

«Преимущества такого препарата в том, что в нем используется индивидуальный синтетический компонент, а не полисахарид-сырец, получаемый при культивации живых бактерий. Это приводит к увеличению эффективности и безопасности новой вакцины», — подчеркнул он.

Ранее немецкие микробиологи сделали вывод о чрезвычайной опасности, исходящей от обычных губок для мытья посуды, подсчитав количество обитающих в них вредоносных бактерий. Эти микроорганизмы могут стать причиной возникновения неприятных заболеваний.

В одном кубическом сантиметре привычной для любой хозяйки кухонной губки могу обитать свыше 50 миллиардов микробов. Среди них есть особо живучие экземпляры, которые могут вынести даже кипячение и воздействие микроволн.

Использование наполненных бактериями губок может привести к кишечным расстройствам, менингиту или пневмонии. Такому риску подвержены в первую очередь люди с пониженным иммунитетом.