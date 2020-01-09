Сокурсник рассказал о пилоте разбившегося в Иране украинского самолета

Москва, 9 января. Пилот потерпевшего крушение в Тегеране самолета «Международных авиалиний Украины» Алексей Наумкин был порядочным человеком и одним из лучших студентов во время учебы. Об этом рассказал однокурсник погибшего летчика Сергей Черный.

По его словам, с Черным Наумкин учился в Национальном авиационном университете в Киеве. Как передает телеканал «360», однокурсник уточнил, что Наумкин был в группе в тройке лучших.

«Сам человек он был очень порядочный, с повышенным чувством справедливости, очень взвешенный, уравновешенный», — сказал он.

Черный добавил, что Наумкин стал пилотом по примеру отца — тот в свое время был летчиком-испытателем легендарного самолета Ан-225 «Мрия».

Ранее стало известно, что Украина проверит весь гражданский флот после крушения самолета в Иране. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что поручил генеральному прокурору возбудить уголовное дело в связи с крушением самолета в Иране, будет проведена проверка всего гражданского флота.

Лайнер Boeing-737 украинского авиаперевозчика потерпел крушение рядом с аэропортом в Тегеране. Самолет, на борту которого было 180 человек, направлялся в Киев. По информации Министерства авиации Ирана, все погибли. Иранские службы спасения нашли бортовой самописец самолета в окрестностях иранской столицы, его передали правоохранительным органам страны.

Делать поспешных выводов в связи с крушением украинского пассажирского самолета в Иране не стоит, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев. По его словам, в причинах катастрофы разберется следствие.