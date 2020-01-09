Российским детям-сиротам начнут выдавать жилищные сертификаты

Москва, 9 января. Председатель Кабмина России Дмитрий Медведев распорядился создать специальный жилищный фонд для погашения задолженности по выдаче жилья для детей-сирот.

Получение жилищного сертификата предполагает не получение средств на руки, а поступление их на персональный счет продавца жилья в безналичном варианте, что позволит приобрести жилье там, где человек захочет, пишут «Известия».

Как отмечает издание, Минпросвещения России должно на законодательном уровне закрепить такую возможность до 30 марта наступившего года. Помимо этого, перед ведомством стоит задача законодательного сохранения жилых помещений за детьми-сиротами.

Так, министерство в настоящее время трудится над проектом о внесении корректировок в федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В ведомстве подчеркнули, что ключевая задача — предоставить права на собственное жилье каждому ребенку. Известно, что это одноразовая денежная выплата для покупки жилого помещения в собственность.

Напомним, в конце ноября ушедшего года в Госдуме выступили с инициативой выдавать детям-сиротам сертификаты на покупку жилья.