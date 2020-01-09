Госдеп США пытается оправдать убийство Сулеймани, обвиняя Иран в 14 нападениях

Вашингтон, 9 января. Пытаясь вновь оправдать убийство генерала Касема Сулеймани, государственный департамент США заявил, что до недавнего ракетного удара по базе «Эйн-аль-Асад», где располагается американский военный контингент, Иран якобы уже несколько раз атаковал позиции ВС США.

«До атаки Ирана на объекты в Ираке, с сентября 2019 года было 14 случаев нападений со стороны Ирана или поддерживаемых им группировок на вооруженные силы США», – цитирует ТАСС Госдепартамент Америки.

Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась в начале января, когда в результате ракетного удара, нанесенного США, был убит иранский генерал Касим Сулеймани.

В ответ на это Корпус стражей Исламской революции (КСИР) атаковал две авиабазы США и объявил о начале операции «Мученик Сулеймани» против военных, которые, по их мнению, причастны к гибели Сулеймани.

Накануне Дональд Трамп заявил об «отступлении» Тегерана после ответной атаки на американские объекты в Ираке. Однако, по его словам, Вашингтон ответит на иранскую агрессию жесткими экономическими санкциями

В настоящее время вооруженные силы США продолжают сохранять боевую готовность.