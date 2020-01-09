Москва, 9 января. Филиал российского вуза может появиться в Дамаске, возможно, это будет филиал Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова. Об этом рассказал руководитель Императорского православного палестинского общества Сергей Степашин.

По его словам, площадку для строительства вуза предоставил лично президент Сирии Башар Асад. Если ранее на выделенной местности хотели построить здание для русской школы в Дамаске, позже вместо этого силами общества совместно с РПЦ восстановили уже существующее учебное заведение на окраине Дамаска.

По данным газеты «Известия», Степашин уточнил, что Дамаск заинтересован в строительстве российского высшего учебного заведения. Степашин рассказал, что в Дамаске может открыться филиал МГУ.

«Надо думать, может быть, об открытии в стране филиала одного из наших ведущих вузов — МГУ, как это сделано в КНР. С ректором МГУ Виктором Садовничим я на эту тему говорил — он также член нашего общества — и он идею поддержал», — подчеркнул он.

Напомним, завод по производству клея заработал в самом крупном городе Сирии — Алеппо — после завершения боевых действий. Об этом рассказал инженер предприятия Абдуллахед Захдан. По его словам, клей нужен для всех, кто восстанавливает свое жилье после боевиков в Сирии.

Из-за того, что продукт востребован, продажи идут отлично. По словам инженера, только в Алеппо производят клей высокого качества. Как путочнил эксперт журналистам, еще на одном заводе в Алеппо начали изготавливать краску. Руководитель предприятия Яхья Сауан рассказал, что во время войны цеха были закрыты. После окончания боевых действий завод снова закупал оборудование, а также обучал специалистов.

Ранее министр экономики и внешней торговли Сирии доктор Самер аль-Халиль представил те сферы сирийской экономики, которым в первую очередь требуются инвестиции и вложения для восстановления. Он напомнил о том, что в 2005 году были подписаны соглашения по защите взаимных инвестиций Сирии и России.