Глава Пентагона заявил, что военные США остаются в боеготовности после ударов Ирана

Вашингтон, 9 января. Американский военный контингент остается в состоянии боевой готовности после ударов Ирана по американским объектам в Ираке. Об этом заявил в среду журналистам руководитель Пентагона Марк Эспер.

По словам главы военного ведомства, силы «остаются в боеготовности», сообщает информационное агентство Reuters.

Он также уточнил, что из 16 выпущенных ракет 11 достигли базы «Айн-эль-Асад», а одна — воздушной гавани Эрбиля. При этом были частично повреждены площадки размещения техники, тенты и вертолет, добавил Эспер.

В своем Twitter-аккаунте американский министр выразил надежду, что Тегеран воспользуется шансом, чтобы нивелировать напряженность между двумя странами.

Накануне хозяин Белого дома Дональд Трамп в качестве оправдания за убийство иранского генерала Касема Сулеймани заявил, что последний якобы ответственен за гибель тысячи американских военнослужащих. По словам главы вашингтонской администрации, Сулеймани якобы готовил новые атаки.

Иранский генерал Касем Сулеймани был убит в результате ракетной атаки со стороны Пентагона по зоне, расположенной у международного аэропорта Багдада. Он командовал элитным подразделением Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Проведение операции одобрил лично Трамп без согласования с Конгрессом и властями Ирака.

Политологи и эксперты назвали убийство Сулеймани террористическим актом со стороны Вашингтона. Парламент Ирана признал Пентагон террористической организацией.

Высший совет национальной безопасности Ирана сообщал, что подготовил 13 сценариев ответа на убийство генерала Сулеймани.