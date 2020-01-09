В Тунисе задержали 19 человек, пытавшихся незаконно проникнуть в страну из Ливии

Москва, 9 января. Министерство внутренних дел Туниса заявило в среду, что оно захватило 19 человек, которые пытались незаконно проникнуть на территорию Туниса недалеко от границы с Ливией. Об этом говорится в заявлении Министерства внутренних дел.

Отмечается, что во вторник, 7 января, совместный патруль региона Национальной гвардии в Банкирдане (на границе с Ливией) захватил 19 человек, тайно пересекающих сухопутную границу.

Как пишут средства массовой информации, задержанные на границе люди бегут в Тунис, так как Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара успешно проводит контртеррористическую операцию в Ливии. Как считают эксперты, обстановка в Тунисе может обостриться из-за сбегающих на территорию государства боевиков.

Ранее официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) генерал Ахмед аль-Мисмари сообщил, что Турция перебрасывает боевиков запрещенных в РФ организаций «Исламское государство»1 (запрещено в РФ) и «Джебхат ан-Нусра»1 (запрещено в РФ) в Ливию через тунисский аэропорт. Оттуда боевики прибывают в захваченные ПНС Ливии города Митиге, Мисурате и Зуваре.

Федеральное агентство новостей сообщало, что 27 декабря по меньшей мере два самолета прибыли на захваченную ПНС Ливии территорию из Стамбула через территорию Туниса. В Триполи были отправлены сирийские террористы из группировок «Дивизия султан Мурад», «Сукур аш-Шам» и «Фейлак аш-Шам».

При этом Турция не только перебрасывает в Ливию сирийских боевиков, но также оказывает ПНС Ливии военную помощь. ФАН провел собственное расследование и выяснил подробности турецкого военного вмешательства в Ливию. По данным ФАН, Анкара поставляет террористам ПНС Ливии военную технику и боеприпасы, несмотря на введенное ООН оружейное эмбарго, а также помогает наращивать мощь «вооруженных сил», перебрасывая турецких инструкторов и боевиков из Идлиба.

С 2014 года ЛНА под командованием Хафтара проводит в Ливии контртеррористическую операцию «Аль-Карама», направленную против боевиков, захвативших ливийские земли после революции 2011 года. ПНС Ливии оккупировало столицу страны ― Триполи ― и незаконно удерживает контроль над городом.

Кроме того, ФАН изучил Ливийское политическое соглашение (так называемое Схиратское соглашение), на основе которого в 2016 году было создано ПНС Ливии. Согласно документу, ПНС Ливии утратило свой мандат еще в начале 2018 года. Кроме того, «правительство» не выполнило обязательства, принятые в соответствии с соглашением. На подконтрольных ПНС Ливии территориях процветают работорговля, произвольные аресты и дискриминация, которые должны быть устранены по Схиратскому соглашению, а также реальная власть сосредоточена в руках террористических группировок.

1 Организация запрещена на территории РФ.