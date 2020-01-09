British Medical Journal рассказал, какие привычки помогут продлить жизнь на 10 лет

Лондон, 9 января. Исследователи из Гарварда и Амстердамского университета прикладных наук выяснили, что полезные привычки, такие как регулярные физические упражнения и здоровое питание, способны продлить жизнь человека в среднем на десять лет.

Свое исследование ученые основывали на данных более ста тысяч человек возрастом в 50 лет. За состоянием их здоровья следили более 20 лет. В начале эксперимента никто из его участников не болел. В течение следующих лет ученые обращали внимание на то, у кого из них возникают различные заболевания. Например, сердечно-сосудистые заболевания, рак или диабет второго типа.

Кроме того, ученые отмечали, в каком возрасте развилась болезнь и сколько лет в итоге прожил. На основании этих данных исследователи вывели пять основных факторов риска, пишет British Medical Journal.

Первым стало курение, вторым – употребление алкоголя. Также опасной привычкой стало питание жирной или сладкой едой, низкая физическая активность и избыточный вес.

Исходя из этого ученые выяснили, что женщины, которые следуют нескольким полезным привычкам, например, полезному питанию, занимаются спортом и отказываются от курения и алкоголя, способны прожить почти на десять лет больше остальных. Мужчины же, которые следуют полезным привычкам, могут продлить жизнь на восемь лет.