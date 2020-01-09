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Около 1,5 тыс. автомобилей повреждены из-за пожара в норвежском аэропорту

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Около 1,5 тыс. автомобилей повреждены из-за пожара в норвежском аэропорту

Осло, 9 января. Около полутора тысяч машин, припаркованных в воздушной гавани норвежского Ставангера, могут быть повреждены из-за пожара, общий ущерб оценивается в сотни миллионов крон. Об этом в четверг сообщила телерадиокомпания NRK.

Сотрудникам пожарной службы удалось справиться с открытым горением лишь ночью. По данным телерадиокомпании, суммарный урон может оценивается в сотни миллионов крон после того, как несколько сотен транспортных средств были повреждены огнем.

«Предполагается, что около 1,5-1,6 тысячи машин так или иначе пострадали», — уточняется в сообщении.

Известно, что во время пожара с места чрезвычайного происшествия эвакуировали более тысячи человек, часть здания парковки обрушилась, а примерно 300 машин сгорели полностью. Причины и обстоятельства возникновения пожара не приводятся.

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Источник: NRK
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