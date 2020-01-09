На Украине объявлен траур по жертвам авиакатастрофы Boeing 737. События дня. ФАН-ТВ

На Украине объявлен траур по жертвам авиакатастрофы На Украине сегодня объявлен траур по жертвам авиакатастрофы в Тегеране. Такое решение принял лидер страны Владимир Зеленский. Он экстренно прервал поездку в Оман и вернулся в Киев, где провел совещание по вопросам крушения Boeing 737. Напомним, что лайнер «Украинских авиалиний» разбился при взлете в аэропорту Имама Хомейни. Трагедия унесла жизни 176 человек. Одна из версий — технические проблемы с двигателем, хотя точную причину сейчас вряд ли кто-то сможет назвать. В ближайшее время Зеленский проведет телефонные переговоры с официальными лицами всех стран, чьи граждане погибли. Помимо самой Украины, это Канада, Иран, Афганистан, Швеция, Германия и Великобритания.

В Конгрессе США призвали сократить полномочия Трампа Палата представителей США решила вновь помешать президенту страны. Уже на этой неделе она может проголосовать за ограничение военных полномочий Дональда Трампа. Об этом сообщила спикер парламента Нэнси Пелоси. Недовольство ее сторонников связано с последними действиями Штатов на Ближнем Востоке, которые Белый дом никоим образом не обсуждал с конгрессом. Пелоси назвала удар США по иранскому генералу Касему Сулеймани провокацией, которая создала риски для американских военных и дипломатов. Трамп в свою очередь еще накануне обратился к мировому сообществу и пообещал новые экономические санкции против Тегерана. И на сей раз выступил без военных угроз, хоть и призвал НАТО обратить более пристальное внимание на Ближний Восток. Заявление Трампа прозвучало на фоне авиаудара Ирана по американским базам в Ираке. Ракетный обстрел стал ответом на убийство Сулеймани военными США.

Путин и Эрдоган сделали совместное заявление в Стамбуле Еще одно заявление, но теперь уже совместное, приняли президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам встречи в Стамбуле. Лидеры подтвердили, что обе страны продолжают развивать отношения в самых различных сферах, что выгодно не только Москве и Анкаре, но также всему региону. Примером этому служит газопровод «Турецкий поток», запуск которого накануне прошел в Стамбуле. Но, кроме того, Путин и Эрдоган обратились к повестке на Ближнем Востоке. Они выступили против обмена ударами между Ираном и США, отметив, что операция Штатов против генерала Касема Сулеймани стала актом, подрывающим стабильность и безопасность всего региона. А искать решение проблемы, конечно же, надо только путем дипломатии.