Постпред Ирана при ООН заявил о завершении мести за Сулеймани

Тегеран, 9 января. Иран завершил месть за убийство командующего спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), генерала Касема Сулеймани и в случае отсутствия агрессии со стороны США не будет предпринимать новых военных действий. Об этом заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.

«Все наши действия были пропорциональны убийству Касема Сулеймани. Они завершены. Если США больше не будут предпринимать военные действия в отношении Ирана, с нашей стороны — мы также не будем предпринимать таких действий», — цитирует ответ дипломата на вопрос о реакции Ирана на выступление президента США Дональда Трампа ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что Тегеран реализовал свое право на самооборону и действовал в соответствии со статьей 51 Устава ООН. В то же время Тахт-Раванчи предупредил, что у Ирана не будет другого пути, кроме ответа, если США решат предпринять военные действия.

Отношения между странами резко обострились после того, как в районе аэропорта Багдада был убит Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигался автомобиль иранского генерала, был нанесен по приказу президента США.

В Белом доме заявили, что операция носила «оборонительный характер» и якобы преследовала цель защитить американских военных и дипломатов на Ближнем Востоке. Однако в мире действия США вызвали большой резонанс, а аргументы Вашингтона посчитали неубедительными во многих странах.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что военная операция, в результате которой погиб генерал Сулеймани, является грубым нарушением международного права и идет вразрез с заявлениями США о якобы борьбе Вашингтона с терроризмом.

Тегеран нанес ответный удар по американским военным базам в Ираке 8 января. Всего было выпущено до 24 баллистических ракет. По данным иранского телевидения, жертвами ударов стали 80 человек. Согласно сообщению Fox News, в результате атаки граждане США не пострадали.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал удар КСИР мерами самообороны, сообщила «Газета.ру». Глава иранского МИД подчеркнул, что атаке подверглась военная база, с которой осуществлялось нападение на должностных лиц и граждан Ирана.