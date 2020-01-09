В Сети раскритиковали Самбурскую за слова о «российском быдле»

Москва, 9 января. Пользователи социальной сети Instagram раскритиковали российскую актрису театра и кино Настасью Самбурскую за публикацию о поведении земляков на Бали. По мнению артистки, соотечественники ведут себя на пляжах, как «быдло».

«Неделю мы спокойно отдыхаем, отель семейный, тишина, спокойствие. Приходят сегодня — и на! БАМ! Русскую рэпчину на весь пляж через блютуз-колонку!» — возмутилась артистка.

По мнению фолловеров Самбурской, люди не обязаны придерживаться каких-то канонов на отдыхе.

«Пусть люди отдыхают, как хотят — они за это заплатили, а ты зажралась», — написала bertone_74.

«Да хоть два миллиона, надень беруши и сопи в две дырки со своими миллионами. Кому интересно твое старушечье кваканье?» — посоветовала другая участница дискуссии.

Комментаторы обратили внимание на то, что на заграничных курортах так ведут себя не только русские, но и немцы, англичане, поляки и прочие. Другие не стали выгораживать земляков, указав, что такое поведение русских — у них в крови.

«Потому что менталитет такой у нас. Это очень и очень печально. Спокойного вам отдыха», — пожелала anutka_karpowa45.

Ранее Настасья Самбурская выложила фото, высмеивающее бодипозитив и size-plus моделей.