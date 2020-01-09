Национальные проекты простимулируют экономический рост в России после 2022 года

Вашингтон, 9 января. Всемирный банк сообщил, что национальные проекты, предусматривающие инвестиции в инфраструктуру, простимулируют экономический рост после 2022 года. Соответствующие прогнозы были приведены в январском докладе «Перспективы развития мировой экономики».

«Ожидается, что в России национальные проекты, предусматривающие в числе прочего инвестиции в инфраструктуру и человеческий капитал, стимулируют рост в период, выходящий за пределы прогноза», – приводит слова авторов доклада ТАСС.

Специалисты также отмечают, что в минувшем году темпы роста экономики РФ составили 1,2%. При этом Всемирный банк ухудшил свой июньский прогноз на 2020 год на 0,2 процентного пункта до 1,6%. В 2021 и 2022 годах темпы роста ВВП РФ составят 1,8%, считают эксперты.

В докладе эксперты также заявили о замедлении темпов экономического роста в регионах Европы и Центральной Азии до самого низкого за три года уровня в 2%. Авторы доклада ожидают, что темпы роста экономики вырастут в 2020 году до 2,6% при условии стабилизации цен на основные сырьевые товары, экономического роста в зоне евро и восстановления темпов роста экономики в Турции и в России.

Директор департамента изучения перспектив экономического развития Всемирного банка Айхан Косе также включил Россию в список стран, которые играют важную роль в развитии мировой экономики.