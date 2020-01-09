Новый вид коронавируса стал причиной вспышки пневмонии в КНР

Пекин, 9 января. Причиной вспышки пневмонии в городе Ухань (провинция Хубэй, КНР) стал новый вид коронавируса. Об этом со ссылкой на группу проводивших лабораторные исследования вируса специалистов сообщает Центральное телевидение Китая.

«По состоянию на 21.00 седьмого января, лабораторные исследования выявили новый вид коронавируса, после испытаний методом нуклеиновой кислоты было выявлено 15 подтвержденных случаев заболевания новым видом коронавируса. Эксперты предварительно установили, что причиной случаев заболевания этой неизвестной вирусной пневмонией стал новый вид коронавирса», — говорится в сообщении.

По словам авторов работы, требуется исследование клинических проявлений заболевания и дальнейшее эпидемиологическое расследование.

Местные власти сообщили о вспышке пневмонии в городе Ухань в конце декабря. На пятое января выявлено 59 случаев вирусной пневмонии у людей, в тяжелом состоянии находились семь человек. Еще 163 человека оставались под наблюдением медиков, так как имели тесный контакт с больными.

Согласно проведенному эпидемиологическому расследованию, некоторые пациенты работали на рынке морепродуктов. Явных признаков того, что болезнь передается от человека к человеку, на данный момент не выявлено, также не было зафиксировано летальных случаев.

Эпидемия атипичной пневмонии прокатилась по Китаю в 2002–2003 годах. По данным ВОЗ, тогда на материковой части страны от заболевания умерли 350 человек. Всего по миру жертвами болезни стали почти 900 человек.

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