Чепа заявил, что только переговоры могут остановить серьезный конфликт между США и Ираном

Москва, 9 января. Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о новых экономических санкциях в отношении Ирана.

По мнению депутата, «ситуация очень непростая». Возникшая из-за действий США напряженность может привести к большому конфликту в регионе и в мире. Парламентарий подчеркнул, что необходимо мирное урегулирование конфликта, которое поможет избежать «тяжелых последствий».

Чепа отметил, что если стороны не начнут переговоры, ситуация «может привести к очень тяжелым последствиям».

«Надо сделать все, чтобы остановить дальнейшее продвижение этого конфликта, не допустить эскалации напряженности. Только переговоры и правильные, мудрые решения могут остановить этот серьезный конфликт», — цитирует депутата RT.

Отношения между США и Ираном резко обострились 3 января, когда Вашингтон объявил, что в районе аэропорта Багдада был убит иранский генерал, военачальник Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. Авиаудар по автоколонне, в которой двигался автомобиль высокопоставленного военного, был нанесен по приказу президента США Дональда Трампа.

В Белом доме заявили, что операция носила «оборонительный характер» и якобы преследовала цель защитить американских военных и дипломатов на Ближнем Востоке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе беседы со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу заявил, что военная операция, в результате которой погиб генерал Сулеймани, является грубым нарушением международного права и идет вразрез с заявлениями США о якобы борьбе Вашингтона с терроризмом.

Тегеран нанес ответный удар по американским военным базам в Ираке 8 января. По данным иранского телевидения жертвами ударов стали 80 человек. Согласно сообщению Fox News, в результате атаки граждане США не пострадали.

Постпред Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи после нанесения удара заявил, что все действия Тегерана были пропорциональны убийству генерала Сулеймани, сообщила «Газета.ру». По словам дипломата, они завершены.