Более миллиарда животных погибли в австралийских пожарах

Канберра, 9 января. Ученые из университета Сиднея выяснили, что во время лесных пожаров в Австралии, которые продолжаются до сих пор, погибло более миллиарда диких животных. В одном штате Новый Южный Уэльс жертвами стихии стали 800 миллионов зверей.

Соответствующие данные были получены профессором Крисом Дикманом. Ученые основывался на отчете Всемирного фонда дикой природы о влиянии расчистки земель на природу Австралии, который был опубликован в 2007 году.

На основе этих цифр Дикман установил среднюю плотность популяции животных, а после умножил ее на площадь растительности. При этом специалисты отмечают, что основывались на консервативных оценках, поэтому реальное число погибших животных может быть куда больше, сообщает РИА Новости.

Напомним, по последним подсчетам, в Австралии уничтожено около 6 млн гектаров леса, две тысячи жилых домов и три тысячи административных зданий. Погибли 25 человек, среди них трое пожарных. Уровень загрязнения воздуха в столичном районе в 26 раз превышает критическую отметку, пишет «Газета.ru».

На сегодняшний день последним погибшим жителем Австралии стал 71-летний мужчина, который проживал в городе Нерриганда, расположенном в 350 км от Сиднея. Его обгоревшее тело нашли в его саду 6 января. Больше всего огня пострадали территории штатов Новый Южный Уэльс и Виктория.