Заместитель руководителя Роструда Шкловец рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году

Москва, 9 января. Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал о сокращенных рабочих неделях, которые жду россиян в 2020 году. Согласно утвержденному производственному календарю, их будет восемь: в январе, феврале, марте, апреле, мае, июне и ноябре.

«Двухдневной рабочей неделей начинается 2020 год после новогодних каникул. Следующая сокращенная рабочая неделя ожидает россиян в конце февраля», – заявил Шкловец.

В связи с Днем защитника Отечества, рабочими в последнюю неделю месяца будут только четыре дня – с 25 по 28 февраля. Однако уже весной россиян ожидают новые выходные.

Так, Международный женский день сократит рабочую неделю до четырех дней. После, выходные ожидаются в связи с Днем весны и труда. Первая и вторая недели мая также будут сокращены.

Однако летом жителей России ждет всего одна единственная короткая рабочая неделя, связанная с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. Уже осенью День народного единства разделит неделю на два отрезка по два рабочих дня, сообщает РИА Новости.

Напомним, в наступившем году у граждан России, работающих по стандартному графику пятидневной недели, будет 118 выходных и праздничных дней. Об этом свидетельствует производственный календарь на 2020 год, пишет «Газета.ru».